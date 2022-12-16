Россия пытается рассредоточить внимание украинской ПВО ракетоносителями в море — ОК Юг 16 декабря, 14:16 Военный корабль РФ в Черном море (Фото:missilethreat.csis.org)

Россия пытается рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны путем вывода в море ракетоносителей во время массированных атак.

Об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телеканала Киев.

Она отметила, что вчера вечером, 15 декабря, и сегодня утром, 16 декабря, в море не было ни одного российского корабля. Они зашли в пункт базирования, где укрывались от шторма.

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При этом корабли покинули пункт базирования при подготовке массированного ракетного удара для рассредоточения сил украинской ПВО.

«Враг уже не впервые применяет такую тактику. Когда поднимаются самолеты разных типов, несущие ракеты воздушного базирования разного типа. И подключается морской ракетоноситель, чтобы максимально рассредоточить силы ПВО», — сказала Гуменюк.

16 декабря в ВМС Украины сообщили, что Россия держит в Черном море на боевом дежурстве восемь своих кораблей, среди них один носитель крылатых ракет Калибр с общим залпом в восемь ракет.

С утра пятницы, 16 декабря, Россия уже выпустила по территории Украины более 60 ракет. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что утром 16 декабря из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, Калибр, Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х-59/Х-31П).

Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожены 60 вражеских ракет.