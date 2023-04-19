Россия пытается нарушить передачу данных Starlink в Украине — WP 19 апреля, 06:17 Россия пытается сорвать интернет для украинских военных (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

Россия пытается сорвать доступ украинских войск к интернету по спутниковой связи Starlink. Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы Тобол.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретный доклад американской разведки.



По данным издания, Москва экспериментировала с системами радиоэлектронной борьбы Тобол с целью нарушить передачу данных Starlink в Украине.

Видео дня

Согласно выводам, программа, «якобы разработанная для защиты спутников Кремля, применима для атаки на спутники, которые используют его противники».

Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказалась от комментариев.

Прошлой весной Маск кратко прокомментировал попытки Кремля атаковать эту технологию, отметив, что хотя Starlink продемонстрировал свою устойчивость к таким попыткам «глушения и взлома», россияне, похоже, активизируют свои усилия.

Спикер Министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях России и «принимают меры по их нейтрализации». Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Издание напоминает, что Starlink оказались жизненно необходимыми для украинских военных, возлагаемых на них для связи на поле боя и передачи разведывательных данных. Поскольку российские войска выводят из строя другие средства связи, включая радиостанции и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы труднее перебить.

Остается непонятным, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с Тоболом или другими средствами глушения, например, Тирада-2.

Аналитики обнаружили не менее семи комплексов Тобол в России, все они расположены рядом с объектами, используемыми для отслеживания спутников.

Хотя размещение Россией комплексов Тобол по всей стране может свидетельствовать о том, что они используются в оборонных целях, три объекта, о которых идет речь в оценке американской разведки — один под Москвой, один вблизи Крыма и еще один в Калининграде — ближе всего к Украине, что делает их пригодными для атаки украинских средств связи.

12 апреля Юрий Сиротюк, военнослужащий 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, защищающий Бахмут, рассказал о перебоях в работе Starlink в районе этого города. Проблемы в работе Strarlink он связывает с работой вражеских радиолокационных систем.

20 марта издание The Economist со ссылкой на украинского разведчика сообщало, что работа терминалов Starlink теперь ограничена не только в зоне боевых действий и на оккупированных территориях, но также при движении на суше со скоростью более 100 км/ч или при использовании на воде.