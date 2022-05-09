Россия стягивает силы в Белгородскую область: пытается не допустить продвижение ВСУ

9 мая, 07:16
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Россия пытается не допустить продвижение украинских подразделений (Фото:Генштаб)

Россия пытается не допустить продвижение украинских подразделений (Фото:Генштаб)

Россия сосредоточила на территории в Белгородской области девятнадцать батальонных тактических групп, чтобы не допустить продвижение украинских подразделений.

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты продолжают переброску личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

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На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

Также на Таврическом направлении оккупанты проводят демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствуют систему логистического обеспечения.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Белгородская область Война России против Украины

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