Россия стягивает силы в Белгородскую область: пытается не допустить продвижение ВСУ 9 мая, 07:16 Цей матеріал також доступний українською Россия пытается не допустить продвижение украинских подразделений (Фото:Генштаб)

Россия сосредоточила на территории в Белгородской области девятнадцать батальонных тактических групп, чтобы не допустить продвижение украинских подразделений.

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты продолжают переброску личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

Видео дня

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

Также на Таврическом направлении оккупанты проводят демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствуют систему логистического обеспечения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.