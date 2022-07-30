Как в Первой мировой. Есть признаки нового наступления оккупантов в Донецкой области — эксперт CIT

30 июля, 09:34
Последствия российских обстрелов в Краматорске Донецкой области, 29 июля (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия российских обстрелов в Краматорске Донецкой области, 29 июля (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал о признаках нового наступления оккупантов в Донецкой области.

«Произошли огромные обстрелы населенных пунктов, прилегающих к оккупированному Донецку, имею в виду Авдеевку, Марьинку, Красногоровку. Это выглядит как огромная артиллерийская подготовка к новому наступлению силами так называемого первого армейского корпуса «ДНР». Эта артподготовка выглядит как некий косплей Первой мировой, когда неточность артиллерии компенсировалась ее количеством и тяжестью», — рассказал Михайлов.

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Он отметил, что недавно, согласно сообщениям, в Донецк перебросили тяжелые пушки Пион и Гиацинт.

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"Поэтому можно ожидать какой-то попытки наступления и в этом направлении", - считает аналитик CIT.

По его словам, за последние пять месяцев было очень много попыток прорвать украинскую оборону именно на старой линии столкновения, которая существовала до 24 февраля.

«И эти попытки пока не удавались. Качество так называемой "донецкой пехоты", которая у них накопилась за восемь лет войны, почти сведено на нет, потому что эти наемники, эти формирования понесли очень тяжелые потери на первых этапах так называемой "операции" во время боев на донецком направлении за Волноваху и Мариуполь. Поэтому я не уверен, что это возможное наступление на донецком направлении достигнет каких-либо целей», — подытожил Михайлов.

Ранее в американском институте изучения войны заявили, что россияне, вероятно, могут провести лишь две значительные наступательные операции в Украине – наступление на Северск и Бахмут Донецкой области.

А по словам специалиста в области проблем международной безопасности Юрия Федорова, Россия не сможет захватить Донецкую область до сентября.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Донецкая область Украина-Россия Артиллерия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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