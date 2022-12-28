«Понимают, что Украина может их достать». Россия начала прятать свои бомбардировщики — Данилов 28 декабря, 09:00 Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия начала прятать свои бомбардировщики, потому что понимает, что Украина может их уничтожить.

В эфире телемарафона он сообщил, что у России не очень много пригодных самолетов, которые могут производить бомбардировку территории Украины с воздуха.

«Случается, что кто-то делает, что их становится все меньше. На сегодняшний день враг их начал прятать. Он понимает, что мы можем исправно доставать их даже на тех территориях, на которых они не ожидали. И эти они перегнали аж в Приморский край. Но поверьте, при необходимости и в Приморский край, и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы враг там имел хлопоты», — отметил секретарь СНБО.

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В ночь на 26 декабря стало известно о втором за месяц мощном взрыве в районе российского военного аэродрома Энгельс-2, где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии.



В Минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник.



Ведомство подтвердило гибель троих российских военных.



Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал удар" последствиями российской агрессии".

По данным The New York Times, взрывы на аэродроме Энгельс могут усложнить РФ нанесение ракетных ударов по Украине.

Первый взрыв на аэродроме Энгельс произошел 5 декабря. В этот же день взрыв раздался на аэродроме Дягилево в Рязанской области.

По данным СМИ, в результате первой атаки в Энгельсе могли быть повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

Украина официально не заявляла о своей причастности к инцидентам. Также до сих пор неизвестно, каким вооружением были нанесены удары.