«У нас появились определенные средства». Куда и почему Россия прячет свои МиГи — Свитан 6 апреля, 14:08 Эксклюзив NV Истребители МиГ-31 могут являться носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что три российских истребителя МиГ-31 покидают территорию Беларуси.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV объяснил, почему РФ перемещает авиацию.

«Они будут уводить свою авиацию с мест дислокации, которые находятся недалеко от границы с Украиной или линии фронта. Прекрасно понимают, что у нас появились определенные средства поражения — те же беспилотники. Потерять МиГ-31К, которых не много, на пальцах можно пересчитать носители Кинжалов, они точно не захотят», — говорит Свитан.

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Эксперт предполагает, что их переместят на аэродром Шайковка, находящийся на западе Калужской области, вблизи Смоленской области России.

«Прячут свои самолеты от наших средств поражения», — добавил Свитан.

Российские истребители являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал, которые Украина сейчас не может сбивать.

Несколько МиГ-31 базировались на аэродромах Беларуси с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.

Каждый раз, когда в воздух поднимались МиГи, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Таким образом враг пытался держать Украину в напряжении, сообщали ранее в Воздушных силах Украины.