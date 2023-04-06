«У нас появились определенные средства». Куда и почему Россия прячет свои МиГи — Свитан

6 апреля, 14:08
Эксклюзив NV
Поделиться:
Истребители МиГ-31 могут являться носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Истребители МиГ-31 могут являться носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что три российских истребителя МиГ-31 покидают территорию Беларуси.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV объяснил, почему РФ перемещает авиацию.

«Они будут уводить свою авиацию с мест дислокации, которые находятся недалеко от границы с Украиной или линии фронта. Прекрасно понимают, что у нас появились определенные средства поражения — те же беспилотники. Потерять МиГ-31К, которых не много, на пальцах можно пересчитать носители Кинжалов, они точно не захотят», — говорит Свитан.

Видео дня

Читайте также:

Российский военный самолет на аэродроме Саки в оккупированном Крыму (Фото:Минобороны РФ) «Спрятали от ударов ВСУ». Россия разместила свою авиацию в 200 км от украинской границы — разведка

Эксперт предполагает, что их переместят на аэродром Шайковка, находящийся на западе Калужской области, вблизи Смоленской области России.

«Прячут свои самолеты от наших средств поражения», — добавил Свитан.

Российские истребители являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал, которые Украина сейчас не может сбивать.

Несколько МиГ-31 базировались на аэродромах Беларуси с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину.

Каждый раз, когда в воздух поднимались МиГи, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Таким образом враг пытался держать Украину в напряжении, сообщали ранее в Воздушных силах Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=Oo88dvF0Uso
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Беларусь МиГ Миг-31 Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X