Россия продолжает принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса — Генштаб

21 марта, 07:14
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Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию в ОРДЛО (Фото:Генштаб)

Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию в ОРДЛО (Фото:Генштаб)

Россия продолжает проводить принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает Генштаб.

По его информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации.

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Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Мобилизация ОРДЛО Война России против Украины

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