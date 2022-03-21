Россия продолжает принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса — Генштаб 21 марта, 07:14 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают принудительную мобилизацию в ОРДЛО (Фото:Генштаб)

Россия продолжает проводить принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса.



Об этом сообщает Генштаб.

По его информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации.

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Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.

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