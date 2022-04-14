В «Л/ДНР» продолжается принудительная мобилизация: РФ поставила задачу привлечь 60−70 тысяч человек
В «Л/ДНР» продолжается принудительная мобилизация (Фото:Генштаб)
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия продолжает принудительную мобилизацию.
Об этом сообщает Генштаб.
В Горловке проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.
Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60−70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР». Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов.
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