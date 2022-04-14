В «Л/ДНР» продолжается принудительная мобилизация: РФ поставила задачу привлечь 60−70 тысяч человек

14 апреля, 07:17
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В «Л/ДНР» продолжается принудительная мобилизация (Фото:Генштаб)

В «Л/ДНР» продолжается принудительная мобилизация (Фото:Генштаб)

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На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия продолжает принудительную мобилизацию.

Об этом сообщает Генштаб.

В Горловке проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60−70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР». Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   ДНР ЛНР Мобилизация Война России против Украины

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