В «Л/ДНР» продолжается принудительная мобилизация: РФ поставила задачу привлечь 60−70 тысяч человек 14 апреля, 07:17 Цей матеріал також доступний українською В «Л/ДНР» продолжается принудительная мобилизация (Фото:Генштаб)

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия продолжает принудительную мобилизацию.

Об этом сообщает Генштаб.

В Горловке проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60−70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР». Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов.

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