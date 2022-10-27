Россия ведет незаконное строительство на ЗАЭС 27 октября, 18:12 С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты ведут незаконное строительство на захваченной Запорожской АЭС. Об этом заявил и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга в четверг, 27 октября.

По его словам, несанкционированные строительные работы проходят на ядерной установке Хранилище отработанного ядерного топлива.

«Мы обратились к МАГАТЭ, сейчас на ЗАЭС работает миссия агентства… Мы обсуждаем с коллегами из МАГАТЭ, [чтобы получить более полную информацию о строительстве]», — сообщил он.



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Инфографика: НВ

Комментируя российские фейки о «грязной бомбе», Кориков заявил, что Украина информирует МАГАТЭ о своем ядерном материале и намерениях в отношении него, а также о технологии, которая используется на радиационно опасных установках. Он подчеркнул, что Украина открыта к визитам МАГАТЭ, в том числе незаявленным.

«МАГАТЭ уже сделало заявление и фактически опровергло этот фейк… Гендиректор Рафаэль Мариано Гросси опубликовал заявление о том, что два предприятия [которые упоминает страна-террорист РФ] являются объектом ежегодных посещений МАГАТЭ и находятся под гарантиями МАГАТЭ. Последняя проверка была месяц назад, не было обнаружено никакой деятельности, о которой раньше не сообщалось, которая бы не совпадала с отчетом…», — добавил Кориков.

Он также напомнил, что Украина пригласила инспекцию МАГАТЭ, и она прибудет в ближайшее время.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.



По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.