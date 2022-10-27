Россия ведет незаконное строительство на ЗАЭС

27 октября, 18:12
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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты ведут незаконное строительство на захваченной Запорожской АЭС. Об этом заявил и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга в четверг, 27 октября.

По его словам, несанкционированные строительные работы проходят на ядерной установке Хранилище отработанного ядерного топлива.

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«Мы обратились к МАГАТЭ, сейчас на ЗАЭС работает миссия агентства… Мы обсуждаем с коллегами из МАГАТЭ, [чтобы получить более полную информацию о строительстве]», — сообщил он.

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Инфографика: НВ

Комментируя российские фейки о «грязной бомбе», Кориков заявил, что Украина информирует МАГАТЭ о своем ядерном материале и намерениях в отношении него, а также о технологии, которая используется на радиационно опасных установках. Он подчеркнул, что Украина открыта к визитам МАГАТЭ, в том числе незаявленным.

«МАГАТЭ уже сделало заявление и фактически опровергло этот фейк… Гендиректор Рафаэль Мариано Гросси опубликовал заявление о том, что два предприятия [которые упоминает страна-террорист РФ] являются объектом ежегодных посещений МАГАТЭ и находятся под гарантиями МАГАТЭ. Последняя проверка была месяц назад, не было обнаружено никакой деятельности, о которой раньше не сообщалось, которая бы не совпадала с отчетом…», — добавил Кориков.

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Он также напомнил, что Украина пригласила инспекцию МАГАТЭ, и она прибудет в ближайшее время.

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О том, что происходило на ЗАЭС и в Энергодаре, рассказал Максим Щербина — бывший работник ЗАЭС. (Фото:Gres Todorchuk) Интервью после плена и пыток. Бывший работник ЗАЭС — о бесчеловечных условиях, в которых работают отважные энергодарцы в оккупации

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

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По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Война России против Украины

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