Планируют призывать даже женщин. Россия проводит на оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию — Денисова 15 мая, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Россияне проводят на оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Россияне проводят на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, в ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Отмечено, что такие мероприятия начались во временно оккупированном Крыму, где многие граждане во время призыва отказываются воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ.

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По словам Денисовой, всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 вызывают в военкомат для проведения сверки.

В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Омбудсмен подчеркнула, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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