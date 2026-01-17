Россия рассматривает возможность удара по подстанциям украинских атомных электростанций . Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в субботу, 17 января.

Отмечается, что оккупанты хотят таким образом заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны.

«Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства — речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС», — говорится в заметке.

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В ГУР также добавили, что Кремль пытается усилить давление на Европу и Запад, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности способность защищаться от террористических воздушных ударов России по критическим энергетическим объектам.

«Москва стремится отключить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские тотально оказались без света и тепла. По состоянию на середину января 2026 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях», — сообщила разведка.

В декабре 2025 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины находится в худшем состоянии с сентября 2024 года, с момента, когда Международное агентство по атомной энергии начало мониторинг подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты.

Гросси рассказывал, что миссия МАГАТЭ посещала более десяти подстанций — критически важных для обеспечения ядерной безопасности путем обеспечения АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других систем безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ тогда констатировал, что ядерная безопасность на трех действующих АЭС на подконтрольной Украине территории остается под давлением из-за продолжающейся «военной деятельности» и связанного с ней повреждения инфраструктуры передачи энергии.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

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С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Президент анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве. По словам Зеленского, руководить работами по поддержке людей и общин, а также решением практических вопросов будет первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.