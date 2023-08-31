Россия провалила «африканский саммит» из-за отказа от Черноморской сделки — Боррель 31 августа, 21:56 Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден, что отказ России от продолжения Черноморского зернового соглашения отталкивают от нее даже бывших сторонников, что повлекло за собой дипломатический провал «африканского саммита».

Об этом сообщает Укринформ.

Во время пресс-конференции в испанском городе Толедо Боррель заявил, что министры были солидарны в оценке, что российский диктатор Владимир Путин своей агрессией не только наносит потери Украине, но и вредит странам, находящимся на расстоянии тысяч километров.

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«Впервые мы увидели, что эти страны обвиняют Россию в следствии такого поведения, умышленном превращении продовольствия в оружие. Именно это произошло, когда они остановили Черноморскую зерновую инициативу», — сказал он.

Он отметил, что такие действия кремлевского руководства оказывают негативное влияние даже в тех странах, которые поддерживают или по крайней мере не осуждают Россию.

«Встреча России и Африканского Союза была полным дипломатическим провалом. Россия теряет поддержку в международном сообществе», — добавил Боррель.

17 июля в Кремле заявили о прекращении действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве «гарантий безопасности» судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ, в Кремле в ответ разразились угрозами.