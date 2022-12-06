Россия наносит удары по Украине новыми крылатыми ракетами, произведенными после введения санкций — NYT

6 декабря, 16:14
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Обломки российской ракеты, сбитой в Киевской области 5 декабря 2022 года (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Обломки российской ракеты, сбитой в Киевской области 5 декабря 2022 года (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Россия использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины крылатые ракеты, произведенные через несколько месяцев после введения Западом санкций, которые должны были лишить страну-агрессора компонентов для их создания.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на британскую группу по исследованию вооружений Conflict Armament Research.

Эксперты изучили остатки крылатых ракет Х-101, которые обнаружили в Киеве после массированной российской атаки 23 ноября. По данным Conflict Armament Research, судя по маркировке, одну из ракет изготовили летом 2022 года, а другую — после сентября.

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Как заявил один из исследователей, способность страны-агрессора дальше производить передовые управляемые ракеты (Х-101) означает, что она нашла способы покупать полупроводники и другое оборудование, несмотря на западные санкции, или что до начала полномасштабного вторжения у России уже были значительные запасы компонентов.

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Представитель военной разведки США на условиях анонимности сказал, что, по мнению Вашингтона, у России проблемы с запасом снарядов и она может использовать более новые наряду со старыми. Также у США есть информация, что российский режим приказал сотрудникам военных заводов работать дольше, чтобы производить больше боеприпасов, а страна-террорист сейчас использует меньше крылатых ракет «по меньшему количеству целей в Украине».

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По словам Дэмиена Сплитерса, который руководил расследованием Conflict Armament Research, трудно сказать, что у российских оккупантов заканчивается оружие: «Такие заявления звучали с апреля, поэтому мы просто указываем на тот факт, что эти крылатые ракеты, произведенные так недавно, могут быть признаком этого, но не обязательно».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во вторник, 6 декабря, заявил, что запас ракет у РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине.

«Да, на самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации», — сказал Буданов.

22 ноября министр обороны Алексей Резников говорил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С-300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

5 декабря РФ нанесла восьмой массированный ракетный удар по гражданским целям в Украине. Из более чем 70 выпущенных оккупантами ракет силы ПВО сбили больше 60.

https://www.youtube.com/embed/2EwjZtckd2s
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крылатая ракета Ракеты Санкции против России Санкции Запада NYT Западные санкции New York Times Война России против Украины

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