Вечерняя сводка. Россия продолжает обстреливать Харьковскую область, пытается продвинуться в направлении Покровского — Генштаб 22 июля, 20:28 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Минобороны)

Генеральный штаб Украины опубликовал сводку по состоянию на вечер 22 июля.

По состоянию на 18:00 ситуация на фронте следующая:

На Северском направлении Россия обстреляла из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного Сумской области.

Россия обстреляла из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного Сумской области. На Харьковском направлении российская армия привлекла ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов в районах населенных пунктов Харьков, Прудянка, Золочев, Дементьевка, Уды, Ивановка, Старый Салтов, Борщева, Русские Тишки, Питомник, Кутузовка, Чугуев, Петровка, Русская Лоска Тишки, Базалиевка, Дуванка, Мосьпаново, Лебяжье, Победа и Ртищевка. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.

российская армия привлекла ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов в районах населенных пунктов Харьков, Прудянка, Золочев, Дементьевка, Уды, Ивановка, Старый Салтов, Борщева, Русские Тишки, Питомник, Кутузовка, Чугуев, Петровка, Русская Лоска Тишки, Базалиевка, Дуванка, Мосьпаново, Лебяжье, Победа и Ртищевка. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова. На Славянском направлени и Россия обстреляла районы 18 населенных пунктов: в частности Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки.

и Россия обстреляла районы 18 населенных пунктов: в частности Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. На Краматорском направлении оккупанты применили ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григорьевка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спирное ( здесь еще был авиаудар).

оккупанты применили ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григорьевка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спирное здесь еще был авиаудар). Все попытки россиян продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Даревка украинские военные свели на нет — оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк и другие. Были авиаудары у Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины.

были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк и другие. Были авиаудары у Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины. Штурмом россияне пытались продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеют и отошли, была очередная неудачная попытка захватить территорию Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, но Россия ударила авиацией возле Каменского и Красного.

обстановка существенных изменений не претерпела, но Россия ударила авиацией возле Каменского и Красного. Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские военные отбили и отогнали россиян на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении российская армия ударила авиацией неподалеку от Потемкиного и пыталась продвигаться в направлении Андреевки и Белогоровки — однако получила отпор и отошла.

российская армия ударила авиацией неподалеку от Потемкиного и пыталась продвигаться в направлении Андреевки и Белогоровки — однако получила отпор и отошла. В акватории Черного моря россия удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа Калибр.



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