Вечерняя сводка. Россия продолжает обстреливать Харьковскую область, пытается продвинуться в направлении Покровского — Генштаб

22 июля, 20:28
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Минобороны)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Минобороны)

Генеральный штаб Украины опубликовал сводку по состоянию на вечер 22 июля.

По состоянию на 18:00 ситуация на фронте следующая:

  • На Северском направлении Россия обстреляла из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного Сумской области.
  • На Харьковском направлении российская армия привлекла ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов в районах населенных пунктов Харьков, Прудянка, Золочев, Дементьевка, Уды, Ивановка, Старый Салтов, Борщева, Русские Тишки, Питомник, Кутузовка, Чугуев, Петровка, Русская Лоска Тишки, Базалиевка, Дуванка, Мосьпаново, Лебяжье, Победа и Ртищевка. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.
  • На Славянском направлении Россия обстреляла районы 18 населенных пунктов: в частности Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки.
  • На Краматорском направлении оккупанты применили ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григорьевка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спирное (здесь еще был авиаудар).
  • Все попытки россиян продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Даревка украинские военные свели на нет — оккупанты отошли.
  • На Бахмутском направлении были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк и другие. Были авиаудары у Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины.
  • Штурмом россияне пытались продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеют и отошли, была очередная неудачная попытка захватить территорию Углегорской ТЭС.
  • На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, но Россия ударила авиацией возле Каменского и Красного.
  • Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские военные отбили и отогнали россиян на ранее занятые позиции.
  • На Южнобужском направлении российская армия ударила авиацией неподалеку от Потемкиного и пыталась продвигаться в направлении Андреевки и Белогоровки — однако получила отпор и отошла.
  • В акватории Черного моря россия удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа Калибр.
Видео дня

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 000 своих военных.

https://www.youtube.com/watch?v=sioE2zzpuT8
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

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