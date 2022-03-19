Россия продолжает нести потери в Украине: около 14400 военных, 466 танков и 95 самолетов
Генштаб обнародовал актуальную информацию о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)
Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 19 марта.
По данным Генштаба, на 24-й день войны против Украины потери РФ составили:
- личного состава около 14400 человек,
- танков — 466 ед,
- боевых бронированных машин — 1470 ед,
- артиллерийских систем — 213 ед,
- РСЗО — 72 ед,
- средства ПВО — 44 ед,
- самолетов — 95 ед,
- вертолетов — 115 ед,
- автомобильной техники — 914 ед,
- корабли/катера/boats — 3 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 17.
- Специальная техника — 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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