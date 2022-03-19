Россия продолжает нести потери в Украине: около 14400 военных, 466 танков и 95 самолетов

19 марта, 10:00
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Генштаб обнародовал актуальную информацию о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

Генштаб обнародовал актуальную информацию о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери российской оккупационной армии по состоянию на утро 19 марта.

По данным Генштаба, на 24-й день войны против Украины потери РФ составили:

  • личного состава около 14400 человек,
  • танков — 466 ед,
  • боевых бронированных машин — 1470 ед,
  • артиллерийских систем — 213 ед,
  • РСЗО — 72 ед,
  • средства ПВО — 44 ед,
  • самолетов — 95 ед,
  • вертолетов — 115 ед,
  • автомобильной техники — 914 ед,
  • корабли/катера/boats — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17.
  • Специальная техника — 11.
Видео дня

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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