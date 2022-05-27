«Россия продавливает оборону на Донбассе». Как Украине уничтожить ударные группировки РФ и удержать оборону — интервью с Бутусовым 27 мая, 20:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Бандеромобили, снабженные американскими автоматическими гранатометами Mark 19 (Фото:Оперативное командование Запад/Facebook)

Главный редактор Цензор.НЕТ и военный эксперт Юрий Бутусов находится на Донбассе, где Россия «продавливает украинскую оборону» массированными ударами.

Война России против Украины — главные события 27 мая

В эфире Радио НВ журналист рассказал, на каких направлениях сосредоточены основные усилия армии РФ, действительно ли существует угроза окружения украинских войск и что может остановить врага.

Видео дня

— Что сейчас происходит на Донбассе? Какая обстановка? Где труднее всего?

— Все три месяца на Донбассе идут тяжелые бои, продолжается российское наступление большими силами. Сейчас Донбасс стал зоной сосредоточения главных усилий русской армии. Именно сюда стянули основные оперативные резервы русской армии. Они сейчас пытаются оцепить наши войска в Луганской области, на севере Донбасса. Идут тяжелые бои, масштабные обстрелы по всем видам вооружения. Наши воины, конечно, оказывают героическое сопротивление, искусно уничтожают врага, наносят ему очень тяжелые потери. Но на определенных участках противник имеет значительное преимущество, потому что враг маневрирует, сосредотачивает резервы, огневые средства, средства поражения на узких участках. И это большая опасность.

— Когда мы говорим о значительном преимуществе, о каком количестве можем говорить? Президент Владимир Зеленский говорил, что в 20 раз — выглядит не очень вероятным. Хотя, может быть, я ошибаюсь.

— Конечно, двадцатикратного преимущества у противника нет ни в чем, кроме одного — количества снарядов. Количество боеприпасов у противника очень велико, на порядок больше, чем у нас. Все остальное, можно сказать, украинская армия удерживает.

Все продвижение противника [происходит] только благодаря концентрации средств поражения на некоторых участках. То есть противник продавливает, проминает нашу оборону исключительно тем, что долгое время наносит массированные удары по многим местам и по населенным пунктам — сносит их полностью, до фундамента.

Действительно, проблема в том, что Россия начала вести тотальную войну на уничтожение Украины, уничтожение нашей обороноспособности, уничтожение боеспособных частей нашей армии. И враг совершенно не ограничен никакими силами, применяется множество оружия.

— Сейчас в Луганской области их главными целями являются Северодонецк и Лисичанск. Появилась новость о том, что они захватили отель где-то на границе с Северодонецком. Что вы знаете об этом?

— Основное наступление у российских войск сейчас [осуществляется по направлению] Бахмута. Также большие силы собраны в направлении Лимана. И, конечно, противник сейчас пытается штурмовать район Северодонецка.

Подразделения врага зашли в этот отель на окраине Северодонецка на самом деле еще два дня назад. Информация об этом появилась только сейчас, но, конечно, вся эта обстановка вызывает большую обеспокоенность. Идут бои в районе этого отеля. Враг имеет большие силы, имеет возможности проводить атакующие действия по разным направлениям. И, конечно, они начали прямую атаку на Северодонецк.

— Какая ситуация на дороге Бахмут-Лисичанск? Вы несколько дней назад сообщали, что она частично блокирована.

— Трасса Бахмут-Лисичанск перерезана, [использовать ее] на всей [протяженности] для обеспечения нашей группировки в районе Лисичанск-Северодонецк пока невозможно. Действует только один обходной маршрут.

Противник сейчас ведет наступление большими силами, применяются основные российские резервы — 90-я танковая и 76-я десантно-штурмовая дивизии ВС РФ, которые пытаются пробиться на Бахмут, южнее и севернее Бахмута. То есть [они хотят] полностью захватить этот район и таким образом создать условия для дальнейшего продвижения.

А дальнейшее продвижение (на карту каждый может посмотреть) — это угроза уже не оперативного окружения, которое сейчас мы видим, а полного окружения части наших войск в Луганской области, на севере Донбасса. Эта угроза есть, ее понимают наши военные. Наша армия прилагает все усилия для нанесения максимальных потерь противнику. Все люди на местах делают все возможное и невозможное. Но, конечно, ситуация нуждается в большом внимании, наши силы требуют подкрепления, усиления для того, чтобы в кратчайшие сроки уничтожить, разгромить эти российские ударные группировки.

Сейчас вопрос войны на Донбассе — это не вопрос территории, это вопрос разгрома оставшихся российских наступательных группировок.

— Можем ли мы оценить количество оставшихся группировок?

— Мы сейчас не можем дать такую четкую оценку, это не постоянная цифра. Противник прилагает все усилия для того, чтобы усилить свои войска, увеличить количество и качество своих наземных сил, ударных группировок. Нам нужно сейчас уничтожить те группировки, которые наступают в районе Бахмута и Лимана, это самая большая для нас опасность. Эти две группировки, требующие немедленного поражения и немедленного уничтожения, им нужно нанести как можно большие потери, потому что только они могут остановить российские войска.

— На восток Украины поступили гаубицы — американские М777, французские Цезари и итальянские FH-70. Изменяют ли они что-то в том, как мы можем сопротивляться?

— Это очень серьезное усиление нашей армии, позволяющее нам гораздо эффективнее бить врага. Но надо понимать: мы сражаемся против одной из самых вооруженных стран мира. [В России] огромные арсеналы накоплены, за последние годы особенно, для уничтожения Украины, в том числе современного вооружения, большое количество боеприпасов. Все это полностью Россия сейчас бросает в сражение на узких участках.

По количеству этих орудий противник нас пока еще значительно превосходит. Нам необходимо усиление и новейшие поставки оружия от западных союзников. Нужны разные системы современного вооружения, которых у нас пока не хватает. И, конечно, нам нужны оперативные резервы — качественное пополнение и скорость в наших действиях.

— Тарас Чмут из фонда Повернись живым думает, что украинцы и россияне все равно рано или поздно будем стоять по реке Северский Донец. Вот как вы оцениваете такую перспективу?

— Это естественный рубеж обороны. Конечно, он очень выгоден для обороны, для того чтобы остановить российское наступление. Потому это объективная оценка обстановки.

Действительно, этот сценарий возможен. На войне возможны два варианта. Либо ты ищешь выгодные рубежи обороны, где можешь держаться имеющимися силами, либо ты должен получить мощные резервы, мощное огневое преимущество для того, чтобы удержать любой участок. Или идти вперед.

Война — это, прежде всего, сосредоточение ресурсов, логистика. И мы должны взвешивать наши возможности, наши ресурсы, искать такие рубежи, которые позволяют действовать эффективно и не терять боеспособность войск. Потому что никакие политические факторы, ни вооружение, ни обещания не могут подменить главное, что бы остановило Россию, — это наши кадровые профессиональные боеспособные войска, наши кадровые части. Сержанты и ротные командиры, прежде всего, держат ту полосу фронта. Они находятся на ней, они создают преимущество в бою и от них все зависит. Поэтому нам нужно сохранять слаженные кадровые боеспособные части. И это именно то, что сейчас Путин пытается в первую очередь выбить.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.