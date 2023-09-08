Россия модернизирует шахеды — Игнат 8 сентября, 19:05 Уничтоженый иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Россия модернизирует дроны-камикадзе Shahed. Также враг планирует усовершенствовать управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты почти год применяют против Украины шахеды, и в течение этого времени противник «несколько модернизирует» эти дроны, делая их менее заметными для украинских радиолокационных систем.

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Он также не исключил, что, возможно, есть еще какие-то модернизации, которые улучшают тактико-технические возможности этих БпЛА.

Отвечая на вопрос о модернизации КАБов, Игнат сказал, что управляемая авиабомба уже сама по себе переработанная: «Из обычной фугасной авиационной бомбы сделали управляемую, то есть увеличили ей радиус применения, чтобы не входил в зону поражения вражеский истребитель».

Он отметил, что такими КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км, поражая украинские позиции.

«Да, они хотят их модернизировать — возможно, еще их блоки управления, GPS-навигацию, чтобы она (авиабомба, — ред.) была более меткой. Мы видим, эти бомбы уже не первый месяц применяются, и точность их не высока», — сказал Игнат.

Инфографика: NV

18 августа газета The Washington Post сообщила, что страна-агрессор Россия к середине 2025 года хочет произвести 6000 дронов-камикадзе на своей территории с помощью Ирана.