В Черном море Россия продолжает маневры и поисковую операцию — ОК Юг 17 марта, 11:00 ОК Юг сообщило об активности российских кораблей в Черном море (Фото:Минобороны России/Facebook)

В Черном море Россия держит на боевом дежурстве 19 кораблей. Страна-агрессор продолжает маневры и поисковую операцию.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

«Продолжая маневры и поисковую операцию в Черном море, враг держит на боевом дежурстве 19 кораблей. Количество ракетоносителей уменьшено до 4️. Как и раньше, подводных 2️», — говорится в сообщении.

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По данным командования, суммарный залп может достигать 24 ракет.

В ОК Юг подчеркнули, что угроза ракетной атаки остается достаточно высокой.

Накануне руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила о нетипичной активности РФ в Черном море — на боевое дежурство выведено 20 кораблей, а также ряд вспомогательных судов. Все они рассредоточены на большой площади.