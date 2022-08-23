Россия признала, что удерживает в плену правозащитника Максима Буткевича 23 августа, 21:47 Максим Буткевич (Фото:No Borders Project/Проект Без Границ)

Минобороны страны-агрессора РФ признало, что два месяца удерживает в плену правозащитника, военного ВСУ и сооснователя Громадського радіо Максима Буткевича.

Об этом сообщил российский правозащитник Павел Чиков и опубликовал ответ на запрос адвоката Буткевича.

«Минобороны РФ подтвердило, что украинский правозащитник Максим Буткевич находится на территории самопровозглашенной ЛНР», — пишет он в Telegram.

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В стране-агрессоре утверждают, что состояние здоровья Буткевича «удовлетворительное».

В комментарии Суспільному мать украинца Евгения Буткевич сообщила, что получила подтверждение, что ее сын жив и находится в плену.

По ее информации, он был на встрече с «представителем прав человека», где ему предложили позвонить родным, но он не мог вспомнить номер мобильного, поэтому разговор не состоялся.

Правозащитник Максим Буткевич пошел в ряды защитников Украины в начале марта 2022 года. Он находится в плену у россиян минимум с 24 июня, так как в этот день российские пропагандисты опубликовали видео допроса с ним.

РосСМИ называют Буткевича «пропагандистом», «нацистом» и «командиром взвода карательного отряда».

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