Оккупанты принудительно выдают паспорта РФ на захваченной территории Херсонской области — Генштаб 22 февраля, 07:22 Оккупанты проводят принудительную паспортизацию в Херсонской области (Фото:visitukraine.today)

На временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают насильственную паспортизацию населения.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 22 февраля.

Оккупационные войска РФ вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

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Ранее Генштаб сообщал, что оккупационная «администрация» вынуждает брать паспорта РФ бюджетников в Горловке Донецкой области.

Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне отбирают у украинцев паспорта, чтобы использовать их для своих ДРГ.

