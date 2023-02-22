Оккупанты принудительно выдают паспорта РФ на захваченной территории Херсонской области — Генштаб

22 февраля, 07:22
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Оккупанты проводят принудительную паспортизацию в Херсонской области (Фото:visitukraine.today)

Оккупанты проводят принудительную паспортизацию в Херсонской области (Фото:visitukraine.today)

На временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают насильственную паспортизацию населения.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 22 февраля.

Оккупационные войска РФ вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

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Ранее Генштаб сообщал, что оккупационная «администрация» вынуждает брать паспорта РФ бюджетников в Горловке Донецкой области.

Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне отбирают у украинцев паспорта, чтобы использовать их для своих ДРГ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Российский паспорт Война России против Украины Генштаб ВСУ

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