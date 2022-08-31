Россия применяет почти все виды вооружения в Украине — Зеленский 31 августа, 22:21 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска применяют все виды вооружения, кроме оружия массового поражения в войне против Украины.

Выступая на ежегодной конференции Forum 2000 в Праге, президент подчеркнул, что протяженность линии фронта на украинской земле составляет 2,5 тысячи километров.

«Активные боевые действия с применением всех видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1,3 тыс км. Представьте этот масштаб. Это как дорога от Киева до Праги», — сказал президент.

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Зеленский отметил, что Россия бросает на фронт все свое вооружение. По его словам, РФ имеет еще очень много оружия и снарядов от Советского Союза.

«Оккупанты не сдерживают себя нормами любых конвенций и даже элементарной человечности», — добавил он.

29 августа Зеленский заявил, что ни одно ответственное лицо не сообщит конкретики о военных планах, но подчеркнул, что российским военным пора бежать.



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