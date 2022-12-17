Во время вчерашней массированной атаки РФ применила все виды вооружения — Воздушные силы 17 декабря, 10:53 Сбитая вражеская ракета (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В пятницу, 16 декабря, Россия совершила новый массированный обстрел Украины. Оккупанты применили все виды вооружения, кроме иранских Шахедов, которые были запущены врагом накануне.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что россияне за день до удара применили иранские дроны, но это не только для того, чтобы «прощупать» украинскую ПВО.

Видео дня

«Это, в частности, делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты те Шахеды, где именно достала их наша противовоздушная оборона. Потому что сбивают Шахеды ночью и, прежде всего, это делают зенитные ракетные комплексы. Понятно, что они определяют их местоположение и делают коррективы для своих уже ракетных атак.

По его словам, обычно российские войска в один день применяют все имеющиеся вооружения, как произошло и 16 декабря.

«Вчера было применено практически все. Есть разные ракеты и разных типов наземного, воздушного и морского базирования, которые и были применены. Кроме Шахедов они были запущены накануне», — подытожил Игнат.

Глава Минэнерго Герман Галущенко подтвердил, что в результате атаки 16 декабря были повреждены энергообъекты на востоке и на юге Украины. По всей Украине вводились экстренные аварийные отключения света. Укрэнерго ввела и позже отменила режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов, поскольку произошла потеря более 50% потребления энергосистемы Украины.