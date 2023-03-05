Россия применила против Украины новые бомбы весом 1,5 тонны: в чем их опасность 5 марта, 11:36 УПАБ-1500 предназначена для поражения высокозащищенных объектов на дальности до 40 км (Фото:Defense Express)

Войска РФ недавно впервые использовали против Украины новые планирующие бомбы УПАБ-1500 В, весящие полторы тонны, пишет Defense Express.



По информации издания, первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. На одном из обломков были обнаружены остатки маркировки, соответствующей именно УПАБ-1500 В.



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Эта бомба впервые была продемонстрирована на военной выставке в 2019 году разработчиком ГНПП Регион, входящим в корпорацию Тактическое ракетное вооружение. Тогда же было сообщено, что она уже прошла испытания, поставлена на вооружение воздушно-космических сил РФ и получила первые экспортные заказы.

Весомая угроза применения УПАБ-1500 В состоит в том, что она принадлежит к планирующим, оснащена инерциальной и спутниковой системами навигации и имеет боевую часть весом 1010 кг, предназначенную для поражения высокозащищенных объектов. Такая бомба может сбрасываться в 40 км от цели, для чего носитель должен подняться на высоту 14 км.

В то же время, как отмечает Defense Express, использование планирующих бомб со стороны РФ остается единичными явлениями. Дело в том, что запуск таких боеприпасов требует от россиян полета на значительной высоте, что упрощает обнаружение целей и возможностей поражения носителя.

Наблюдатели предполагают, что вполне возможно, что сбитый в пятницу, 3 марта, в районе Енакиево российский фронтовой бомбардировщик Су-34 как раз и совершал полет с такими бомбами.