Власти Мариуполя подтвердили данные о химической атаке РФ на город 12 апреля, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Россия совершила химическую атаку на Мариуополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке российских оккупантов на город.

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«Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло», — сказал Орлов в комментарии BBC Украина.

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Медики объясняют, что у всех пострадавших были одинаковые симптомы: покраснение лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области глотки, слизистых участков глаз, удушье.

Сейчас все пострадавшие в «удовлетворительном состоянии».

11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

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Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе, пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.



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