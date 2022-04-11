Азов сообщил, что российские оккупанты использовали в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество 11 апреля, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Драматический театр в Мариуполе, разрушенный в результате российской бомбардировки, 10 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника, сообщается в Telegram-канале полка Азов.

Обновлено в 23:50. Лидер полка Азов Андрей Билецкий уточнил, что оккупанты нанесли удар химическим оружием по заводу Азовсталь. В результате у трех человек есть признаки отравления боевыми химическими веществами, но «без катастрофических последствий».

Видео дня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация об использовании Россией химического оружия уточняется.

«У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются», — сказано в сообщении.

Ранее 11 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что россияне хотят применить химическое оружие против украинских военных, которые держат оборону Азовстали в Мариуполе. Так называемый представитель псевдореспублики «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что «надо разобраться с блокировкой завода» и «обратиться к химическим войскам».

Одновременно российские оккупанты начали распространять фейки о якобы применении химического оружия украинскими военными. В ЦПД подчеркнули, что украинские военные полностью выполняют Конвенцию о запрещении химического оружия.

О том, что Россия может использовать в Украине химическое оружие, ранее заявляли, в частности, в США и НАТО.

Украинские защитники более месяца противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, там погибли уже по меньшей мере 5 тысяч человек. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

По состоянию на 4 апреля в городе оставались более 100 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Часть мариупольцев оккупанты силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.