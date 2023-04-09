Оккупанты используют артиллерию, чтобы компенсировать снижение своих наступательных возможностей — ISW 9 апреля, 07:35 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Оккупанты ведут бои по всей линии фронта, однако их общее продвижение приближается к кульминации. Они используют артиллерию для компенсации своих пониженных наступательных возможностей.

Об этом говорится в новом своде американского Института изучения войны по итогам 8 апреля.

Аналитики отмечают, что глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в своем заявлении от 8 апреля сообщает о том, что россияне нигде не продвигаются всерьез. Кроме того, темпы обстрелов в Бахмуте и его окрестностях на одних участках несколько снизились, а на других совсем остановились.

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Также он заявил, что российское наступление на Авдеевку «захлебнулось» и сообщил, что российские силы все еще не контролируют Марьинку, несмотря на то, что город превратили в руины.

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В ISW добавляют, что динамика применения артиллерии на поле боя в Украине отражает тот факт, что российские войска используют ее для компенсации своего ухудшенного наступательного потенциала.

"Высокий спрос на снаряды указывает на то, что российские силы все еще в значительной степени возлагаются на артиллерию, чтобы компенсировать ключевые недостатки в боевой способности, включая недостаточные возможности наземного штурма и недостаточную доступность авиации в Украине", - говорится в сообщении.

Там также отмечают, что украинские войска более точны в выборе целей, но, вероятно, тоже извлекают выгоду из того, что находятся в обороне в большинстве районов, ведь наступательные операции, как правило, вызывают повышенные потребности в артиллерийских средствах.

Несколько российских комментаторов отмечают подготовку России к ожидаемому украинскому контрнаступлению, предполагая, что общий фокус российского информационного пространства смещается с обсуждения российских наступательных возможностей на оценку потенциала Украины вернуть значительные позиции.

Ранее представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские оккупационные войска на востоке Украины застряли на нескольких направлениях и истощают свои силы.

5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы достигли очень медленного прогресса в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на введение большого количества солдат и огромные потери.