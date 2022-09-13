Россия использует кадыровцев в Херсонской области в качестве заградотрядов — ОК Юг

13 сентября, 14:29
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Кадыровцы в Херсонской области выполняют особую функцию (Фото:Генштаб)

Кадыровцы в Херсонской области выполняют особую функцию (Фото:Генштаб)

В Херсонской области подразделения так называемых кадыровцев используют в качестве заградительных отрядов для российских войск. На передовой они не воюют.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, на левом берегу Днепра в Херсонской области сконцентрировано несколько отрядов кадыровцев.

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Очень часто их используют в качестве заградительных отрядов, чтобы не позволять российским силам отходить с передовой и возвращаться на исходные позиции, добавила Гуменюк.

Ранее Гуменюк сообщала, что хоть и фиксируется переброска кадыровцев на юг Украины, однако они держатся довольно далеко от передовых позиций.

По данным Генштаба ВСУ, для усиления группировки РФ на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное подразделение «кадыровцев». Всего их — до 1300 человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Кадыровцы Война России против Украины

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