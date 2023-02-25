Авто сгорело дотла. Российские оккупанты прицельно обстреляли маршрутку на Сумщине 25 февраля, 13:04 Сгорелая маршрутка в Сумской области (Фото:Офис генерального прокурора/Telegram)

Вчера, 24 февраля, российские военные прицельно обстреляли рейсовое маршрутное такси в Сумской области. В результате обстрела трое пассажиров и водитель получили серьезные ранения, а транспортное средство полностью сгорело.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.



Как отметили правоохранители, с территории РФ оккупанты прицельно попали в маршрутку, которая ехала из села Водологи Хотинской территориальной громады Сумского района и проехала около 500 метров в сторону города Сумы.



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По предварительной информации, российские военные использовали противотанковую управляемую ракету.

Сумская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.