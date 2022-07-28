Путинские предшественники. Как в XIX веке русские цари насаждали «скрепы» и «единый народ», но получали в Киеве отпор 28 июля, 16:41 Эксклюзив НВ Открытие памятника Богдану Хмельницкому, за четыре дня до первого празднования юбилея Крещения Руси, 11 (24) июля 1888 года (Фото:Музей истории Киева)

Празднование 900-летия Крещения Руси 1888 года в Киеве царская власть превратила в промо православия и единого всероссийского народа, в который вместе с русскими и белорусами должны войти украинцы. Царская идея понравилась не всем

Освободиться от православных Татар, именующчихсьа Великороссами! Листовки с таким призывом полиция Киева изъяла в городе 24 июля ( 11-го по старому стилю) 1888 года — за несколько дней до праздненств по случаю 900-летия Крещения Руси. Прокламации явно изготовили где-то в Галичине, которая тогда входила в состав Австо-Венгрии. Ведь составлены они были на французском и русинском языках, а последний в Российской империи запрещали законы.

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Этот новоявленный праздник согласовали советники русского царя Александра III, который после убийства своего отца занял императорский трон и принялся заново вдалбливать своим подданным дедовский лозунг Православие — самодержавие — народность. Он возник в пику демократическим европейским основам Свобода — равенство — братство еще при царе Николае I, за полвека до означенных событий.

С церковью и монаршей властью в этой российской триаде все было более-менее понятно. А вот насчет «народности» постоянно звучали упреки — мол, царь правит населением, которое никак не станет народом. То есть, общественно-политическим субъектом. И мешали ему в этом необъятные просторы империи с довольно размытой самоидентификацией жителей определенных ее частей.

Тогда царям думалось, что их портреты в государственных учреждениях и православные святцы да сам факт их почитания уже определяет истинную принадлежность к Российской империи. Проще говорилось так: ходит в церковь и не плюет в императорские лики — вот он и есть истинный народ. Даже национальность — новое европейское понятие для тогдашней России. И виделась она в мнимом монолите великороссов, малороссов и белорусов. И так случилось, что краснорусы, то есть галичане, где-то заблудились на своем историческом пути.

Небратские народы: почему Богдан Хмельницкий пошел в Москву? https://www.youtube.com/watch?v=0Rkjurjok-g

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