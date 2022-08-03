Может ли РФ снова атаковать Харьков? Военный эксперт дал однозначный ответ 3 августа, 18:47 Жительница Чугуева Харьковской области разбирает завалы в своей квартире, поврежденной ударом оккупантов. По мнению аналитика CIT Кирилла Михайлова, ежедневный обстрел Харьковской области не имеет военного смысла и выглядит как террор (Фото:EUTERS/Vitalii Hnidyi)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ дал однозначный ответ на вопрос, может ли Россия атаковать Харьков.



Михайлов заявил, что ежедневный обстрел Харьковской области военного смысла не имеет и выглядит как террор.

«Мы пока не видим какой-то большой группировки, которая должна была бы захватить Харьков. Для того чтобы сделать это, России нужно было бы сосредоточить почти все имеющиеся силы. И даже в таком случае мы не уверены в каком-либо успехе этих действий», — сказал аналитик CIT.

Видео дня

Он добавил, что, хотя россияне удерживают плацдармы возле Чугуева и Балаклеи, наступление в Харьковской области для них скорее вопрос будущего.

«Основная задача — окончательно оккупировать Донецкую область и сдерживать украинское наступление на Херсонщине», — подытожил Михайлов.

3 августа глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Россия готовится усилить ракетные удары по Харькову и Харьковской области в ближайшие дни.

Ранее военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ заявил, что Россия попадет под «стальную украинскую молотилку», если снова попытается атаковать Харьков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.