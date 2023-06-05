Оккупанты повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области, произошла разгерметизация

5 июня, 21:48
Поделиться:
Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Российские оккупанты в понедельник, 5 июня, повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что в результате российских ударов трубопровод разгерметизировался, в области развернули штаб по ликвидации последствий, «все профильные службы работают на месте».

Видео дня

Синегубов призвал верить только официальной информации и добавил, что все детали сообщат позже.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Харьковская область Аммиак Олег Синегубов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X