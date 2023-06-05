Оккупанты повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области, произошла разгерметизация 5 июня, 21:48 Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Российские оккупанты в понедельник, 5 июня, повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что в результате российских ударов трубопровод разгерметизировался, в области развернули штаб по ликвидации последствий, «все профильные службы работают на месте».

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Синегубов призвал верить только официальной информации и добавил, что все детали сообщат позже.

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