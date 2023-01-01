Выставочный кампус. Здания КНУ Тараса Шевченко значительно повреждены в результате российского удара — фото 1 января, 22:45 Выставочный кампус КНУ после ракетной атаки РФ (Фото:Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)

В результате массированной российской атаки 31 декабря поврежден Выставочный кампус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве.

Об этом говорится на сайте учебного заведения.

Значительно повреждены корпуса:

Научно-учебного центра Институт биологии и медицины и Научно-учебного институт высоких технологий;

факультетов психологии, социологии, компьютерных наук и кибернетики, радиофизики, электроники и компьютерных систем, механико-математического и географического факультетов, кафедры ядерной физики, криогенного комплекса, спорткомплекса;

Украинского физико-математического лицея;

некоторых общежитий Студгородка.

Видео дня

Фото: knu.ua

Фото: knu.ua

Фото: knu.ua

Руководство КНУ подчеркивает, что ущерб в разы перевешивает тот, который был в результате октябрьской атаки россиян по центру Киева — тогда пострадали Красный корпус, ННИ филологии, здания Научной библиотеки имени М. Максимовича, химического факультета, а также оранжереи Ботанического сада имени А. Фомина.

Фото: knu.ua

Фото: knu.ua

Убирать здания и территорию на ВДНХ уже начали — собирают выбитые стекла и закрывают окна пленкой и фанерой, чтобы защитить помещение и лабораторное оборудование от холода и осадков.

Фото: knu.ua

Фото: knu.ua

Фото: knu.ua

Университет обратился ко всем партнерам и неравнодушным с призывом поддержать КНУ и присоединиться к восстановлению корпусов на Выставочном кампусе и при возможности сделать благотворительный вклад. На сайте опубликовали официальные реквизиты, в назначении платежа просят указать «Благотворительная помощь на восстановление зданий в результате ракетных обстрелов».

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. В Киеве взрывы прогремели в трех районах — один человек погиб, 22 пострадали. Также повреждены отели и Дворец Украина в центре города. Атаковали Хмельницкую, Запорожскую области и Николаев — во всех регионах есть пострадавшие, в том числе дети.

