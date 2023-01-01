Выставочный кампус. Здания КНУ Тараса Шевченко значительно повреждены в результате российского удара — фото

1 января, 22:45
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Выставочный кампус КНУ после ракетной атаки РФ (Фото:Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)

Выставочный кампус КНУ после ракетной атаки РФ (Фото:Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)

В результате массированной российской атаки 31 декабря поврежден Выставочный кампус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве.

Об этом говорится на сайте учебного заведения.

Значительно повреждены корпуса:

  • Научно-учебного центра Институт биологии и медицины и Научно-учебного институт высоких технологий;
  • факультетов психологии, социологии, компьютерных наук и кибернетики, радиофизики, электроники и компьютерных систем, механико-математического и географического факультетов, кафедры ядерной физики, криогенного комплекса, спорткомплекса;
  • Украинского физико-математического лицея;
  • некоторых общежитий Студгородка.

Видео дня

knu.ua
Фото: knu.ua
knu.ua
Фото: knu.ua
knu.ua
Фото: knu.ua

Руководство КНУ подчеркивает, что ущерб в разы перевешивает тот, который был в результате октябрьской атаки россиян по центру Киева — тогда пострадали Красный корпус, ННИ филологии, здания Научной библиотеки имени М. Максимовича, химического факультета, а также оранжереи Ботанического сада имени А. Фомина.

knu.ua
Фото: knu.ua
knu.ua
Фото: knu.ua

Убирать здания и территорию на ВДНХ уже начали — собирают выбитые стекла и закрывают окна пленкой и фанерой, чтобы защитить помещение и лабораторное оборудование от холода и осадков.

knu.ua
Фото: knu.ua
knu.ua
Фото: knu.ua
knu.ua
Фото: knu.ua

Университет обратился ко всем партнерам и неравнодушным с призывом поддержать КНУ и присоединиться к восстановлению корпусов на Выставочном кампусе и при возможности сделать благотворительный вклад. На сайте опубликовали официальные реквизиты, в назначении платежа просят указать «Благотворительная помощь на восстановление зданий в результате ракетных обстрелов».

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. В Киеве взрывы прогремели в трех районах — один человек погиб, 22 пострадали. Также повреждены отели и Дворец Украина в центре города. Атаковали Хмельницкую, Запорожскую области и Николаев — во всех регионах есть пострадавшие, в том числе дети.

https://www.youtube.com/watch?v=TKZajO3tICc&t=1s
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Ракетные удары КНУ им. Т. Шевченко Война России против Украины

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