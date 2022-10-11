Самая масштабная атака в истории. Российские террористический обстрел затронул треть энергосистемы Украины 11 октября, 23:32 Блэкаут во Львове после российской атаки (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате обстрелов российских оккупантов пострадало 30% энергетической инфраструктуры.



Данная атака стала самой масштабной в истории Украины.

«Можно сказать, что за эти два дня пострадало где-то до 30% энергообъектов наших, в целом энергосистемы. Пострадала почти вся территория Украины, потому что удары были как на западе, так и на востоке, на юге и в центре», — сообщил министр.

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Галущенко подчеркнул, что РФ атаковала в том числе и ЕС, так как экспорт электроэнергии Украина вынуждена была приостановить.

Европейские партнеры отнеслись с пониманием к прекращению Украиной экспорта, «потому что таких ударов энергосистема ни одной стран мира за всю историю никогда не видела».

«Но, с другой стороны, мы сейчас максимизировали все усилия для того, чтобы ликвидировать последствия такого удара. Сегодня мы уже видим, что нам это достаточно неплохо удалось», — заявил глава Минэнерго.

Министр заявил, что российский удар не повлияет на старт отопительного сезона. Глава Минэнерго также поблагодарил украинцев, который откликнулись на призыв сократить нагрузку на сети.

10 октября российские оккупанты начали массированные ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. В результате во многих областях были проблемы с электроэнергией.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

