Самая масштабная атака в истории. Российские террористический обстрел затронул треть энергосистемы Украины

11 октября, 23:32
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Блэкаут во Львове после российской атаки (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Блэкаут во Львове после российской атаки (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате обстрелов российских оккупантов пострадало 30% энергетической инфраструктуры.

Данная атака стала самой масштабной в истории Украины.

«Можно сказать, что за эти два дня пострадало где-то до 30% энергообъектов наших, в целом энергосистемы. Пострадала почти вся территория Украины, потому что удары были как на западе, так и на востоке, на юге и в центре», — сообщил министр.

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Галущенко подчеркнул, что РФ атаковала в том числе и ЕС, так как экспорт электроэнергии Украина вынуждена была приостановить.

Европейские партнеры отнеслись с пониманием к прекращению Украиной экспорта, «потому что таких ударов энергосистема ни одной стран мира за всю историю никогда не видела».

«Но, с другой стороны, мы сейчас максимизировали все усилия для того, чтобы ликвидировать последствия такого удара. Сегодня мы уже видим, что нам это достаточно неплохо удалось», — заявил глава Минэнерго.

Министр заявил, что российский удар не повлияет на старт отопительного сезона. Глава Минэнерго также поблагодарил украинцев, который откликнулись на призыв сократить нагрузку на сети.

https://www.youtube.com/watch?v=ZxK3QrlxrrM
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10 октября российские оккупанты начали массированные ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. В результате во многих областях были проблемы с электроэнергией.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=5ofX7oBnVIE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия Электричество Минэнерго Блэкаут Война в Украине Герман Галущенко Война России против Украины

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