РФ потратила стратегический запас ракет на трансформаторные будки — Воздушные силы 5 апреля, 13:15 У РФ недостаточно дальнобойных ракет после массированных обстрелов Украины (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россия израсходовала стратегический запас высокоточных дальнобойных ракет для массированных ударов по Украине. Однако страна-агрессор продолжает пополнять свои запасы.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

При этом он подчеркнул, что у России еще остается определенное количество ракет.

Видео дня

По словам Игната, наибольшее количество ракет — около 800 — российские оккупанты использовали для ударов для инфраструктуре и топливно-энергетическому сектору Украины.

«Таким образом, имея еще некоторый запас, они будут дальше накапливать (ракеты -ред.). Но накапливать непросто, раньше они их годами накапливали, но вот так использовали на трансформаторы будки», — добавил он.

Ранее в украинской разведке заявили, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары, но их массированность и частота будет зависеть от способности накопить запасы.

