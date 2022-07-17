50 тысяч военных. Россия потеряла в Украине уже треть сухопутной боеспособности — командующий британской армией 17 июля, 16:49 Российские войска атаковали Украину по нескольким направлениям (Фото:Stringer/Reuters)

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже более 30% своей сухопутной боеспособности, было ликвидировано или ранено 50 тысяч оккупантов.

Такие данные 17 июля озвучил командующий британской армией Энтони Радакин в интервью BBC One.

По его словам, в связи с такими показателями украинская армия искренне верит, что выиграет войну.

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«Они абсолютно четко понимают, что планируют восстановить всю территориальную целостность Украины, и видят Россию, которая столкнулась с трудностями, Россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности», — заявил Радакин.

Кроме военных, РФ потеряла почти 1700 танков, почти 4000 боевых бронированных машин, рассказал он. Британский адмирал подчеркнул, что Россия начала полномасштабную войну против Украины с намерением захватить крупнейшие ее города за первые 30 дней, расколоть страну и создать давление на НАТО.

«С этими амбициями Россия терпит неудачу. Россия сейчас менее сильное государство, чем оно было в начале февраля», — добавил Радакин.

По данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 38 300 военных, а также 1684 танка, 220 самолетов и 3879 боевых бронированных машин.

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