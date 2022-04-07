Почти 19 тысяч человек, 150 самолетов. Генштаб обнародовал новые данные о потерях российских оккупантов в Украине

7 апреля, 10:24
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Генштаб опубликовал свежие данные о потерях армии РФ в Украине (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Генштаб опубликовал свежие данные о потерях армии РФ в Украине (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российских оккупационных войск в Украине по состоянию на 7 апреля.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Согласно данным Генштаба, на 43-й день войны потери России в Украине составили:

  • личного состава — около 18900 человек,
  • танков — 698 ед,
  • боевых бронированных машин — 1891 ед,
  • артиллерийских систем — 332 ед,
  • РСЗО — 108 ед,
  • средства ПВО — 55 ед,
  • самолетов — 150 ед,
  • вертолетов — 135 ед,
  • автомобильной техники — 1358 ед,
  • корабли /катера — 7 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 111,
  • Специальная техника — 25,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Видео дня

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Танки Генштаб Самолеты Война России против Украины

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