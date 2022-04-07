Почти 19 тысяч человек, 150 самолетов. Генштаб обнародовал новые данные о потерях российских оккупантов в Украине
Генштаб опубликовал свежие данные о потерях армии РФ в Украине (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российских оккупационных войск в Украине по состоянию на 7 апреля.
Война России против Украины — главные события 7 апреля
Согласно данным Генштаба, на 43-й день войны потери России в Украине составили:
- личного состава — около 18900 человек,
- танков — 698 ед,
- боевых бронированных машин — 1891 ед,
- артиллерийских систем — 332 ед,
- РСЗО — 108 ед,
- средства ПВО — 55 ед,
- самолетов — 150 ед,
- вертолетов — 135 ед,
- автомобильной техники — 1358 ед,
- корабли /катера — 7 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 111,
- Специальная техника — 25,
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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