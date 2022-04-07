Почти 19 тысяч человек, 150 самолетов. Генштаб обнародовал новые данные о потерях российских оккупантов в Украине 7 апреля, 10:24 Цей матеріал також доступний українською Генштаб опубликовал свежие данные о потерях армии РФ в Украине (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российских оккупационных войск в Украине по состоянию на 7 апреля.



Война России против Украины — главные события 7 апреля

Согласно данным Генштаба, на 43-й день войны потери России в Украине составили:

личного состава — около 18900 человек,

танков — 698 ед,

боевых бронированных машин — 1891 ед,

артиллерийских систем — 332 ед,

РСЗО — 108 ед,

средства ПВО — 55 ед,

самолетов — 150 ед,

вертолетов — 135 ед,

автомобильной техники — 1358 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 111,

Специальная техника — 25,

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Видео дня

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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