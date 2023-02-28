Что дает Украине потеря россиянами самолета А50 в Мачулищах — военный эксперт 28 февраля, 19:35 Российский самолет А50 во время репетиции парада в Москве (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV объяснил, что дает Украине потеря россиянами самолета А50 в Мачулищах.

В эфире Radio NV Грабский объяснил, что этот самолет совершил 14 вылетов из в паре с или в сопровождении МиГ-31, которые могли нести ракеты Кинжал, и это создавало угрозы для территории Украины. По его словам, на эти взлеты реагировала украинская система ПВО, что позволяло россиянам собирать информацию о ней.

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«Поэтому повреждение такого самолета является достаточно серьезным ударом по возможности противника отслеживать изменения в наших системах противовоздушной обороны. И такой очень существенный удар, если учесть, что это произошло в 12 километрах от Минска. противник должен понимать, что для него нет так называемых спокойных мест где-то даже на территории Беларуси», - сказал эксперт.

По его словам, россияне теперь подумают дважды или трижды, прежде чем снова отправить такой самолет в Беларусь.

«Нужно понимать, что такие самолеты это так называемый штучный товар, они отвечают за прикрытие определенных направлений. То есть, направив этот самолет сюда, они должны обнажить другое направление. Пойдет ли на это Российская Федерация? Время покажет», – отметил Грабский.

Ранее спикер воздушных сил ВСУ Юрий Ингат назвал повреждение российского А50 хорошей новостью для Украины. Игнат отметил, что у России около девяти таких самолетов, половина из них — модернизированы.

26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 километрах от Минска, произошли два взрыва, в результате которых повреждены российский военный самолет и снегоуборочная техника.

По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава белорусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали белорусские партизаны.

Как заявили в BYPOL, в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна. Сообщается, что самолет больше не сможет работать.

Белорусский ресурс Зеркало сообщал, что по подозрению в атаке на Мачулищи силовики разыскивают 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца.

Также сообщалось, что после атаки белорусские пограничники ужесточили проверку на выезде из страны.