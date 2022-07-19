В боях за Северодонецк и Лисичанск были уничтожены 11 тысяч оккупантов — Резников 19 июля, 22:36 Над заводом Азот в Северодонецке поднимается дым после удара по нему российских оккупационных войск, 10 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты в ходе боев за Северодонецк и Лисичанск Луганской области потеряли до 11 тысяч человек.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время выступления на платформе Atlantic Council во вторник, 19 июля.



Он рассказал, что, по неофициальным оценкам российских оккупантов, около 10−11 тысяч россиян были убиты в боях за Северодонецк и Лисичанск. Среди них более 2 тысяч — из так называемой «армии» псевдореспублики «ЛНР», около 8−9 тысяч — из вооруженных сил России. Более 20 тысяч оккупантов были ранены, более одной трети из них получили серьезные ранения с ампутациями.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что россияне во время наступления на Лисичанск и Северодонецк потеряли около 7 тысяч солдат.



3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты хотят провести «референдум о присоединении к РФ» на захваченных территориях раньше 11 сентября, как планировали до этого.

Россиянам не удалось полностью захватить Луганскую область: под контролем ВСУ по состоянию на 17 июля остаются два села в регионе.

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