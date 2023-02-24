«Еще полгода и штурмовая исчезнет». Российские потери в авиации приближаются к 50% — интервью NV с офицером ВСУ Андреем Крамаровым 24 февраля, 15:40 Эксклюзив NV Российский штурмовик Су-25, сбитый 4 марта 2022 года в небе над Волновахой (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces)

В первые дни полномасштабного вторжения в Украину армия РФ сбила несколько собственных военных самолетов, сообщает Financial Times.

А военный эксперт, офицер ВСУ Андрей Крамаров добавляет, что такие случаи составляют до 10% общих потерь в авиации. И высказывает свои предположения: за год полномасштабного вторжения потери российской тактической штурмовой авиации приближаются уже к 50%.

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В интервью Radio NV он рассказал, что произошло с российской авиацией за год полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Российская армия сбивает собственные самолеты и вертолеты. Это такой friendly fire или нормальная практика во время такой большой полномасштабной войны или симптом чего-то?

— Если мы посмотрим на историю вооруженных конфликтов, даже на применение авиации западными странами, при очень плотном боевом столкновении, при применении очень большого количества авиации, особенно против эшелонированной системы ПВО, например, в прифронтовой зоне, с использованием таких комплексов как советский ЗРК Оса, с использованием переносных зенитно-ракетных комплексов действительно бывают случаи. Они не очень распространены.

Статистика этой войны по отношению к россиян — это 8–10% из их потерь такого типа. Это, например, штурмовая авиация — это самолеты Су-25, вертолеты Ми-24, Ми-35 — это его более современная модификация. 8–10% потерь — это именно потери, которые наносились за счет friendly fire.

Также можно отнести к категории риска фронтовые бомбардировщики, которые используются и нами, и противником. Это бомбардировщик Су-24 в его разных модификациях.

Если мы посмотрим на эпизоды, которые были во время Первой, Второй войны в Персидском заливе, во время войны на Балканах, то среди западных стран, стран НАТО, мы видели [такие] единичные случаи, однако они тоже были.

Также следует понимать, что в случае массированного боевого столкновения эта авиация может прикрываться тактической авиацией. Это уже истребители класса Су-27, МиГ-29, F-16, Eurofighter Typhoon, которые прикрывают штурмовую авиацию, особенно в момент, когда она выходит из зоны поражения. И были случаи, когда также запускались ракеты воздух-воздух, поражавшие собственные самолеты.

— В той же публикации Financial Times говорится об общих потерях российской авиации во время широкомасштабной фазы войны с 24 февраля 2022 года. В общей сложности потери российской фронтовой авиации оцениваются в 6–8, а по некоторым самолетам, речь идет о бомбардировщиках Су-24М и истребителях Су-30СМ, — 10–15%. Что это значит для потенциала авиационного России? Или эти потери в норме, не заходят за какие-то показатели, которые должны беспокоить нашего врага?

— Я также исследовал материал, на который вы ссылаетесь. Есть много его переводов, и будьте внимательны. Потому что сегодня, в связи с очень большой насыщенностью информацией, мы часто сталкиваемся с несколько некорректным переводом этой информации.

Например. К началу полномасштабного вторжения всего модификаций, в том числе с учебными и тестировочными самолетами, самолетов Су-25 у нашего врага насчитывалось примерно 200 единиц. Из них в реальном боевом состоянии находилось примерно 150–160. 25 самолетов — это были тренировочные, учебные, исследовательские. Еще часть находилась на капитальном ремонте. Учитывая эти факторы, у них было 150 штурмовиков Су-25 на боевом дежурстве.