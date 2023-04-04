Лучшая часть российской армии уже уничтожена — ГУР о наступлении оккупантов 4 апреля, 16:51 Выстрел украинского танка на Бахмутском направлении (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Лучшая часть армии страны-агрессора России, ее техники и вооружения уже уничтожены. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона во вторник, 4 апреля.

«Задачи, которые Кремль ставил перед [своим] оккупационным корпусом, в очередной раз провалены — это выход на админграницы и полный захват Донецкой и Луганской областей», — сказал Юсов, комментируя последнее наступление оккупантов.



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Представитель ГУР отметил, что главная причина провала страны-агрессора — героическое сопротивление Украины, работа всего сектора безопасности и обороны, санкционная политика и так далее.

«После 24 февраля лучшая часть российской армии уже уничтожена на территории Украины. То же касается лучшей части техники и вооружения рашистов. Да, у них остается немалый мобилизационный потенциал, остается еще много преимущественно старых образцов вооружения в консервации и определенная возможность допроизводить новое вооружение. Но все это не может компенсировать потери», — подчеркнул он.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около около 175 690 оккупантов, из них 530 — за последние сутки.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле или мае этого года по нескольким направлениям.

Президент Владимир Зеленский сказал, что у российских оккупантов еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены.