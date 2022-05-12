На судне вспыхнул пожар. Россия потеряла еще один корабль в Черном море — СМИ 12 мая, 13:46 Цей матеріал також доступний українською Корабль Всеволод Бобров (Фото:Скриншот/Youtube/24 NEWS plus)

Страна-агрессор Россия потеряла еще один корабль в Черном море, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

Война России против Украины — главные события 12 мая

По информации журналистов, скорее всего, это корабль тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два — Всеволод Бобров и Эльбрус.

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В ночь на четверг, 12 мая, корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Как сообщают журналисты, впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вероятно, это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту.

В сводке Генштаба ВСУ о боевых потерях РФ за минувшие сутки было сообщено об уничтожении одного российского корабля или катера без каких-либо подробностей.

В целом с начала полномасштабной войны против Украины уничтожено 13 российских кораблей и катеров, в том числе флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва.

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