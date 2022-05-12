На судне вспыхнул пожар. Россия потеряла еще один корабль в Черном море — СМИ
Корабль Всеволод Бобров (Фото:Скриншот/Youtube/24 NEWS plus)
Страна-агрессор Россия потеряла еще один корабль в Черном море, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.
Война России против Украины — главные события 12 мая
По информации журналистов, скорее всего, это корабль тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два — Всеволод Бобров и Эльбрус.
В ночь на четверг, 12 мая, корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.
Как сообщают журналисты, впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вероятно, это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту.
В сводке Генштаба ВСУ о боевых потерях РФ за минувшие сутки было сообщено об уничтожении одного российского корабля или катера без каких-либо подробностей.
В целом с начала полномасштабной войны против Украины уничтожено 13 российских кораблей и катеров, в том числе флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва.
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