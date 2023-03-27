Оккупанты потеряли на Крымском мосту колонну бронемашин Ахмат — ГУР 27 марта, 20:56 Поврежденная бронемашина З-СТС российских оккупантов (Фото:gur.gov.ua)

Российские оккупанты потеряли колонну бронеавтомобилей З-СТС Ахмат, которая ехала по незаконно построенному Крымскому мосту в сторону оккупированного полуострова. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

По данным ГУР, 26 марта колонна из пяти машин 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Крымскому мосту. Они направлялись в Херсонскую область, где должны были доукомплектовать подразделения оккупантов на Приднепровском направлении.

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Фото: ГУР

«По официальным данным, преодолеть путь до конца им помешало превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния во время движения в составе колонны. Как результат — четыре из пяти машин требуют значительного ремонта», — заявили в разведке.

Накануне появлялась информация о пробке на Крымском мосту из-за инцидента с участием российских оккупантов.

Как сообщает Милитарный, З-СТС Ахмат были созданы по заказу одной из силовых структур в Чечне после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не заказывала» взрыв на Крымском мосту.

