На подготовку ушли годы усилий и миллионы долларов. Россия в войне с Украиной потеряла более 900 элитных военных — BBC 1 сентября, 12:40 Российские военные (Фото:Ak Pk/Flickr)

За полгода войны в Украине российская армия потеряла тысячи военнослужащих, в том числе более 900 элитных. Среди них спецназовцы, морские пехотинцы и десантники.

Об этом сообщает BBC .

По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В результате задачи, обычно ставящиеся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам.

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Именно эти соединения, которые традиционно считаются элитой русской армии, понесли ощутимые потери. Погибли и десятки военных лётчиков. По мнению экспертов, компенсировать потерю всех этих специалистов России будет проблематично.

По состоянию на 1 сентября по открытым данным BBC удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них — офицер ( 22%).

Также известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большинство из них являлись частью подразделений особого назначения. ( Отряды спецназа, СОБР и ОМОН), почти каждый четвертый имел офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших — обладатели особого отличия, крапового берета, являющегося символом элиты спецназа.

Из открытых источников известно также о погибших в Украине 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, среди погибших есть сотрудники самых засекреченных подразделений.

По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331 гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В элитном отряде ВДВ — 45-й гвардейской бригаде спецназа — удалось установить гибель 14 военнослужащих.

Среди морпехов наибольшие потери понесла 810 бригада, базирующаяся в оккупированном Крыму. Известно о гибели не менее 56 человек, в том числе двух командиров бригады.

BBC также сообщает о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Экипажи боевых самолетов и вертолетов — элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15−17 лет.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла около 48 350 своих военнослужащих.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

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