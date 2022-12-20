У Кремля все плохо. Россия потеряла более 100 000 убитыми, ранеными и дезертирами, а Герасимова могут уволить — Уоллес

20 декабря, 18:51
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Ликвидированный российский оккупант возле Харькова, 24 февраля (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Ликвидированный российский оккупант возле Харькова, 24 февраля (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин во вторник, 20 декабря, сообщает Sky News.

По его словам, Россия не смогла достичь своих стратегических целей в войне и «стремительно» теряет войска и военное командование. Он отметил, что на сегодняшний день Кремль отстранил всех командующих оперативными направлениями, которые занимали должности 24 февраля.

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«Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова, поскольку Путин отказывается от ответственности за продолжающийся военный провал в Украине. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается», — сказал Уоллес.

Министр заявил, что более 100 000 россиян погибли, получили ранения или дезертировали, ВСУ же уничтожили более 4500 бронированных машины, а также более 140 вертолетов и самолетов.

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«Каждый день появляется все больше обвинений в изнасилованиях, произвольных задержаниях, пытках, жестоком обращении, смертях во время заключения и бессудных казнях. Есть доказательства незарегистрированных мест массовых захоронений, Россия также уничтожила 200 украинских культурных объектов», — резюмировал он.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 19 декабря украинские военнослужащие ликвидировали 99 230 оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=w_Snzp9UEfw&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Армия России Валерий Герасимов Война России против Украины Бен Уоллес

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