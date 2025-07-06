Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении российского самолета после атаки на аэродром Борисоглебск

Пожар в Воронежской области РФ в результате атаки БПЛА 5 июля (Фото: Supernova+/Telegram)

Генеральный штаб ВСУ сообщил об уничтожении еще одного российского самолета после поражения аэродрома Борисоглебск в Воронежской области РФ в ночь на 5 июля.

Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба.

По данным украинских военных, всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 421 самолет.

Кроме этого, оккупанты потеряли:

личного состава — около 1 026 440 ( +1180) чел;

+1180) чел; танков — 10 992 ( +2) ед;

+2) ед; боевых бронированных машин — 22 956 ( +3) ед;

+3) ед; артиллерийских систем — 29 960 ( +39) ед;

+39) ед; РСЗО — 1430 ( +2) ед;

+2) ед; средств ПВО — 1192 ( +1) ед;

+1) ед; БпЛА оперативно-тактического уровня — 43 825 ( +216) ед;

+216) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 54 252 ( +104) ед.

Инфографика: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины 5 июля нанесли удары по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами (КАБ), учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, сообщил Генштаб ВСУ.

На аэродроме базируются российские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Удар нанесли Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны для снижения возможностей страны-агрессора наносить воздушные удары.

Ранее 5 июля в Сети сообщалось, что в Воронежской области РФ после атаки БпЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома Борисоглебск. Возгорание зафиксировала система мониторинга NASA.

Кроме того, ночью раздавались взрывы в Саратовской области РФ. Российские Telegram-каналы писали об атаке беспилотников на военный аэродром Энгельс.