Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении российского самолета после атаки на аэродром Борисоглебск

6 июля, 08:04
Пожар в Воронежской области РФ в результате атаки БПЛА 5 июля (Фото: Supernova+/Telegram)

Генеральный штаб ВСУ сообщил об уничтожении еще одного российского самолета после поражения аэродрома Борисоглебск в Воронежской области РФ в ночь на 5 июля.

Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба.

По данным украинских военных, всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 421 самолет.

Кроме этого, оккупанты потеряли:

  • личного состава — около 1 026 440 (+1180) чел;
  • танков — 10 992 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 22 956 (+3) ед;
  • артиллерийских систем — 29 960 (+39) ед;
  • РСЗО — 1430 (+2) ед;
  • средств ПВО — 1192 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 43 825 (+216) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 54 252 (+104) ед.
Инфографика: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины 5 июля нанесли удары по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами (КАБ), учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, сообщил Генштаб ВСУ.

На аэродроме базируются российские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Удар нанесли Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны для снижения возможностей страны-агрессора наносить воздушные удары.

Ранее 5 июля в Сети сообщалось, что в Воронежской области РФ после атаки БпЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома Борисоглебск. Возгорание зафиксировала система мониторинга NASA.

Кроме того, ночью раздавались взрывы в Саратовской области РФ. Российские Telegram-каналы писали об атаке беспилотников на военный аэродром Энгельс.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   потери врага российские потери Российские самолеты Самолеты Генштаб ВСУ

Поделиться:

