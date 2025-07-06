Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении российского самолета после атаки на аэродром Борисоглебск
Пожар в Воронежской области РФ в результате атаки БПЛА 5 июля (Фото: Supernova+/Telegram)
Генеральный штаб ВСУ сообщил об уничтожении еще одного российского самолета после поражения аэродрома Борисоглебск в Воронежской области РФ в ночь на 5 июля.
Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба.
По данным украинских военных, всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 421 самолет.
Кроме этого, оккупанты потеряли:
- личного состава — около 1 026 440 (+1180) чел;
- танков — 10 992 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 22 956 (+3) ед;
- артиллерийских систем — 29 960 (+39) ед;
- РСЗО — 1430 (+2) ед;
- средств ПВО — 1192 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 43 825 (+216) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 54 252 (+104) ед.
Силы обороны Украины 5 июля нанесли удары по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами (КАБ), учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, сообщил Генштаб ВСУ.
На аэродроме базируются российские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.
Удар нанесли Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны для снижения возможностей страны-агрессора наносить воздушные удары.
Ранее 5 июля в Сети сообщалось, что в Воронежской области РФ после атаки БпЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома Борисоглебск. Возгорание зафиксировала система мониторинга NASA.
Кроме того, ночью раздавались взрывы в Саратовской области РФ. Российские Telegram-каналы писали об атаке беспилотников на военный аэродром Энгельс.