Защитники Украины уничтожили 30% современных российских танков — МВД 29 мая, 01:09 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника (Фото:53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

Россия потеряла более 30% своих современных танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в эфире 24 канала.

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«До [полномасштабной] войны у России было более 3 тысяч современных танков, и более 30% за три месяца войны мы уже „грохнули“. За шесть месяцев „грохнем“ еще больше», — подчеркнул он.



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По мнению Андрусива, использование российскими оккупантами танков Т-62 выглядит как агония России.

«Неизвестно, сколько эта агония может продолжаться, но очень хорошо, что мы ее видим», — добавил советник главы МВД.



Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщали, что Россия перебрасывает на юг Украины устаревшие советские танки Т-62, что может свидетельствовать о дефиците у страны-агрессора современной боеспособной техники.

В Генштабе ВСУ 23 мая заявили, что российские оккупанты из-за огромных потерь в ходе боевых действий в Украине вынуждены снимать с хранения танки Т-62.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 1330 танков. В Пентагоне говорили, что защитники Украины уничтожили около 1000 танков.

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