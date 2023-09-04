Потери России на южном фронте за минувшие сутки составили 249 человек 4 сентября, 01:19 Безвозвратные потери врага составили 76 человек (Фото:Генштаб ВСУ)

За прошедшие сутки на южном фронте ВСУ ликвидировали 249 россиян, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в своем телеграм-канале.

По его словам, 76 оккупантов были убиты, 170 — ранены, и еще трое взяты в плен.

«Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

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Также было уничтожено 2 склада боеприпасов врага", — добавил Тарнавский.



Командующий рассказал, что враг 16 раз атаковал позиции ВСУ, совершил 688 обстрелов и нанес 19 авиаударов.



Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач, говорится в сообщении.

