«Есть определенные объекты». Как Россия потеряет контроль над Крымом — Чубаров 16 апреля, 13:14 NV Премиум Спутниковое изображение зубов драконов и русских окопов вдоль пляжа к западу от Евпатории. Крым, 12 марта 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Radio NV рассказал, как будет происходить освобождение оккупированного Россией Крыма.

«Очень много [Россией] вырыто укреплений на севере Крыма. Это Красноперекопский, Джанкойский район. Целые узлы таких укреплений. У экспертов очень разные мнения, зачем они это делают, потому что трудно утверждать, что вхождение ВСУ в Украину будет выглядеть фронтальным наступлением, как это было в годы Второй мировой войны», — считает Чубаров.

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Сейчас, по его словам, Украина накапливает специальное высокоточное оружие. Им, уверяет Чубаров, ссылаясь на военных экспертов, будут уничтожены определенные цели:

«Чтобы российские войска потеряли контроль над Крымом, есть определенные объекты: мост через Керченский пролив, военные корабли Черноморского флота России, мощные склады боеприпасов. И известно, где они находятся, в том числе вблизи Джанкоя. В прошлом году один из таких складов был взорван. Понятно, что это перекрытие суходольного коридора из оккупированного Крыма через часть Херсонской, Запорожской областей, которые также сейчас оккупированные, на территорию России».

Эти цели, добавил глава Меджлиса, под тщательным наблюдением ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет использовать любое незапрещенное международными законами вооружение для освобождения временно оккупированного Крыма.

Ранее в интервью Financial Times заместитель главы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Комментируя это, представитель президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться на слова главы государства.

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.