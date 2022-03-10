РФ отправляет на войну с Украиной простых охранников — видео 10 марта, 10:23 Цей матеріал також доступний українською В задачу пленного охранника входила доставка грузовиков с боеприпасами (Фото:СБУ)

Российские власти отправляют на войну с Украиной не только солдат-срочников, но и обычных охранников.

Один из них попал в плен к украинским военным и рассказал подробности своей вербовки.

По словам россиянина, его наняли за $2 тысячи в частную охранную фирму в Ростове и поручили доставлять грузы, информацию о которых держали в секрете.

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Как оказалось, его задачей была доставка двух КАМАЗов с боеприпасами для артиллерии, обстреливавшей жилые районы Харькова.

«Украинские военные разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше — он получил ранение. Он понял, что никто не собирался рассчитываться с добровольными смертниками из охранного агентства. Их послали на верную смерть», — отметили в СБУ.

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