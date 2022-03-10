Россия попытается «заморозить» войну против Украины — Грозев 10 марта, 05:27 Цей матеріал також доступний українською Христо Грозев (Фото:European Press Prize 2019 / скриншот)

Журналист Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия может попытаться заморозить войну с Украиной. Об этом он сказал в интервью Олесе Бацман.

Грозев убежден, что окончание войны будет не сразу и не в конкретный день. «Боюсь, что будет период, в котором будет непонятно — закончилась ли война или нет. Но кровопролития не будет больше — и это самое важное. И я думаю, что мы приближаемся к этому. Это вопрос недели или, возможно, десяти дней», — сказал журналист.

При этом он отметил, что «позиции России становятся слабее, они это понимают, им будет выгоднее не называть эту войну законченной», потому что тогда придется признаться, что она потеряна, а «остановить ее на каком-нибудь замороженном этапе».

Полномасштабная война России против Украины длится уже более двух недель: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, более 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.



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